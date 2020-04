AA Gent neemt afscheid van clubicoon Eric Lambert, "de man met 3 longen"

Eric Lambert begon zijn carrière in zijn geboortedorp, bij SK Steenbrugge.

Gent plukte hem op twintigjarige leeftijd weg en in de Arteveldestad was hij elf seizoenen lang één van de sterspelers.

Nadien volgden nog passages bij SV Waregem en White Star Lauwe. Lambert zou uiteindelijk tot op 48-jarige leeftijd in de lagere divisies spelen.

In 1964 wonnen Gent en Lambert de Beker van België door in de finale Diest met 4-2 te kloppen. De aanvaller was daarin de grote gangmaker bij de Buffalo's met drie doelpunten.

Hij is de enige Belg die drie keer scoorde in een bekerfinale. De Peruviaan Andrés Mendoza (Club Brugge) lukte in 2002 ook een hattrick in de finale tegen Moeskroen.