50.000 euro boete voor Bayern-speler Kingsley Coman omdat hij niet met Audi reed

Bij Bayern München hebben ze in kleine groepjes de trainingen al een tweetal weken hervat. Op een van de training kwam Kingsley Coman (23) aangereden in een McLaren en dat mag contractueel gezien niet.

"Ik wil me bij Audi en de club verontschuldigen", excuseerde Coman zich in het tabloid Bild. "Het was een vergissing."

Volgens de Franse international kon hij zijn Audi niet gebruiken omdat er een achteruitkijkspiegel kapot was. Om het goed te maken wil Coman als de coronacrisis achter de rug is een handtekensessie houden in de Audi-fabriek in Ingolstadt.

Audi bereikte onlangs nog een nieuwe sponsorovereenkomst met Bayern. Die loopt tot 2029 en is 800 miljoen euro waard.