"Nieuwe F1-kalender zou niet hetzelfde zijn zonder Spa, we hopen op een plaatsje"

"Wedstrijden op Europese bodem waarschijnlijk niet later dan september"

"Ik heb al veel geruchten gehoord", zegt Wathelet. "Alle info moet voorlopig onder ons blijven. Er is nog niets definitief en er is nog veel onduidelijkheid, iedereen wilt natuurlijk iets organiseren dit jaar. We hopen en wensen allemaal dat er een plaatsje zal zijn voor Spa (voorlopig gepland op 30 augustus, red). Een kalender zonder Spa, dat is niet hetzelfde."

Ook in de autosportwereld is het onduidelijkheid troef. De F1-organisatie bokst momenteel een volledig nieuwe kalender in elkaar , maar het is nog niet bekend hoe die er precies uit zal zien.

De Formule 1 gaf op zijn website al mee dat er waarschijnlijk ook na 29 november, wanneer de laatste GP van het seizoen in Abu Dhabi zou plaatsvinden, nog geracet zal worden.

"Volgens mij kunnen de wedstrijden op Europese bodem op die nieuwe kalender niet later dan midden september georganiseerd worden. Ze moeten daarna nog naar Amerika en Azië. Voor ons is verschuiven naar een latere datum sowieso moeilijk. Niet alles is mogelijk, bijvoorbeeld omwille van het lawaai van de motoren."



"Er is ook een gerucht om 2 races per week te gaan organiseren, maar ik vraag me af of dat te doen is. Het is wel positief dat de crisis ervoor zorgt dat alle voorstellen nu bespreekbaar zijn. De relatie tussen de verschillende circuits is nog nooit zo goed geweest."