"Atleten zelf dopingtests laten uitvoeren brengt geen zoden aan de dijk"

"Als een atleet positief test en in beroep gaat, zal hij zijn gelijk halen"

"Het klinkt heel fancy", vertelt Peter Van Eenoo aan Sporza. "Maar in de praktijk is het niet conform met de WADA-antidopingcode. Als een atleet positief zou testen via deze procedures, dan kan hij dat aanvechten bij het CAS (het Arbitragehof voor de Sport, red) en dan zal hij zijn gelijk halen. Het is goed als proefproject, maar momenteel brengt het in realiteit geen zoden aan de dijk."

"Afnames op afstand klinkt als een geweldige kostenbesparing"

Wat is er dan verkeerd? "Men doet 2 zaken met die controles op afstand. Eerst een bloedcontrole. Dan wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen op een papier. Die afnametechniek is op dit moment nog niet goedgekeurd, dus dat mag niet. Al ben ik er 100% zeker van dat dit in de toekomt wel gebruikt zal worden om de gewone controles aan te vullen."

"Ten tweede is er de urineafname. Om daar positief op te testen, moet je een idioot zijn. Men geeft alle ruimte om te sjoemelen (er wordt niet toegekeken op het plassen zelf, wel of de badkamer leeg is, red). Er is een reden dat een dopingcontroleur in het echt toeziet op de daad. We weten uit het verleden dat atleten hun urine bijvoorbeeld opwarmden via een condoom in hun aars."