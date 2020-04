Zorgen bij Schalke 04, waar men tussen 2 vuren gevangen zit

Ausgliederung

Drukkingsmiddel en politieke strategie?

Maar niemand durft dat in die regio te verkopen. De streek Gelsenkirchen telt veel werkloosheid en voor veel inwoners is Schalke 04 hun leven. Daar voelen ze zich thuis. De man die de boodschap - van die Ausgliederung - moet proberen te verkopen, die zal het helemaal verkorven hebben.

100 miljoen euro laten liggen

Kijk naar hoe Hertha Lukebakio voor 20 miljoen euro gekocht heeft en hoe Bailey van Genk naar Leverkusen is gegaan. Schalke heeft dat kapitaal niet. Ze hebben nog een grote naam, maar qua spelers en geld is dat niveau momenteel een stuk minder.

Maar er is meer. Schalke kampt ook met een groot liquiditeitsprobleem. De club telt veel dure contracten en men is uitgegaan van Europees voetbal, wat ze dit jaar niet gespeeld hebben maar wat ze nu als nummer 6 in de competitie voorlopig nog net kunnen halen.

De Balthasar Boma van Europa

Schalke is dus het symbool in die regio van Duitsland, waar er veel werkloosheid is. Maar er is ook altijd een grote solidariteit geweest, ook nu.

Schalke was een van de eerste clubs waar de spelers snel geld hebben ingeleverd. Ze hebben dat meteen gedaan om het salaris van de overige medewerkers, 450 à 500 man, te vrijwaren.

Er zijn ook mogelijke oplossingen, want zo is het stadion van Schalke bijvoorbeeld afbetaald. Die gronden hebben een enorme waarde. Ook de spelers zijn nog iets waard, want ze staan nog altijd 6e. Europees voetbal kan in principe nog.

En dan is er nog de voorzitter van de vereniging, Clemens Tönnies, zowat de Balthasar Boma van Europa.

Hij is een steenrijke vleesfabrikant die veel meer zou kunnen investeren, maar hij weet dat die zet niet goed zou vallen bij de achterban. Hij houdt ook van de traditie. Schalke zit dus tussen twee vuren gevangen.

Stef Wijnants