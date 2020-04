Wordt de Ronde van Vlaanderen op zondag 11 oktober gereden?

Voor de Ronde van Vlaanderen voert organisator Flanders Classics nog gesprekken met de UCI. Zondag 11 oktober is alvast een scenario dat met extra aandacht bestudeerd wordt, maar de onderhandelingen lopen uiteraard nog.

De UCI benadrukt dat de monumenten - Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije - zeker een plaatsje krijgen op de kalender, maar een datum is nog niet geprikt voor de 5 topkoersen.

De Internationale Wielerunie UCI gaf gisteren wat meer duidelijkheid over hoe het wielerseizoen 2020 er nog zou kunnen uitzien, maar er blijven nog veel vraagtekens over.

CEO Van Den Spiegel: "Overeenkomen is de boodschap"

"Alles is zeer voorlopig en er zijn nog andere mogelijkheden tijdens die periode. Er staan immers nog te veel vergaderingen, met diverse partijen, op de agenda de komende tijd om nu al te gaan zeggen wanneer de Ronde echt zal verreden worden", reageert Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics.

"Wij moeten er sowieso rekening mee houden dat er in de nieuwe wielerkalender een dubbele planning zal zijn. Er zullen tijdens de grote rondes zeker eendagswedstrijden gereden worden. Daar heb ik alvast geen problemen mee."

"Met 11 oktober heb ik ook geen probleem, maar er zijn nog veel andere mensen die ook eens moeten kijken in de planning voordat deze datum als waarheid mag worden aangenomen."

"Met de Ronde van Vlaanderen kunnen we misschien wel een machtsspel spelen bij de UCI maar ik vind dat de tijden daar niet naar zijn om dat nu te doen."

"Het is niet aan ons om te zeggen wat er moet gebeuren. Er komen vergaderingen aan waarbij iedereen betrokken is die belangrijk is bij het wielrennen."

"Overeenkomen is de boodschap, al is dat in de wielersport niet altijd evident. Bovendien hypothekeer je misschien veel andere zaken als je eenzijdig een datum kiest."