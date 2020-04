Wit-Rusland stelt vrouwencompetitie uit, mannen spelen ongestoord voort

De voetbalcompetitie voor vrouwen had normaal donderdag moeten beginnen in Wit-Rusland. Een dag voor de start deelde de WIt-Russische voetbalfederatie mee dat de competitie wordt uitgesteld "tot nader order."

De reden is het coronavirus. De federatie voegt aan zijn verklaring toe "dat verschillende speelsters contact hadden met dragers van het coronavirus."

Voor de mannen is er helemaal geen probleem, zo oordeelt de federatie. In de mannencompetitie worden de matchen gewoon verder gespeeld met toeschouwers in de stadions.

Net voor de beslissing van de federatie om de vrouwencompetitie uit te stellen, had de minister van Sport en Toerisme in Wit-Rusland, Sergej Kovaltsjoek, in een televisie-interview nog gezegd dat er "geen reden is om de competitie stil te leggen".

Wit-Rusland is het enige land in Europa waar momenteel nog gevoetbald wordt met publiek. Dat publiek haakt wel massaal af. Bij de meeste eersteklasseclubs boycotten fans de wedstrijden. "Je kan zelf kiezen om naar de matchen te gaan of niet", zei minister Kovaltsjoek. "Het aantal toeschouwers is gedaald met 70 procent."

Maar hij ziet ook een lichtpunt in deze donkere crisis. "De Wit-Russische competitie trekt nu fans aan uit landen die in lockdown zijn en tekent nieuwe tv-contracten met tv-stations die live sport willen blijven uitzenden."

Officieel zijn er in Wit-Rusland 3.728 mensen besmet met het coronavirus, 36 mensen zijn aan het virus gestorven.