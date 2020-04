Victor Campenaerts rijdt vierde etappe virtuele Ronde van Zwitserland

De virtuele Ronde van Zwitserland is een alternatief voor de echte versie op de weg, die volgende week van woensdag 22 tot en met zondag 26 april wordt gereden. Elke etappe is een afzonderlijke race en wordt gereden op delen van het oorspronkelijke parcours, maar dan door renners op rollen van bij hun thuis natuurlijk.

Victor Campenaerts is aan de beurt in rit vier op zaterdag. In rit vier moeten er 37 kilometers afgelegd worden, met onderweg twee stevige hellingen. "Ik kijk uit naar mijn eerste virtuele race", legde Campenaerts in een eerste reactie uit. "Het is goed dat de wedstrijden relatief kort zijn, een uurtje ongeveer. Zo blijft het spannend. Ik ben blij opnieuw te kunnen racen en hoop een goed resultaat te halen."

Naast NTT zullen nog achttien professionele wielerteams deelnemen aan de virtuele Ronde van Zwitserland, waaronder Lotto-Soudal en Deceuninck - Quick Step. De race zal live te volgen zijn voor de fans op de Facebookpagina's van de deelnemende teams.