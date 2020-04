Trainingsritje in Monaco levert Philippe Gilbert boete van 100 euro op

Het is renners in Frankrijk en Monaco al een hele tijd niet meer toegelaten op de openbare weg te trainen. Philippe Gilbert gaf aan dat hij "een rondje van 11 kilometer een keer of 3 à 4 wilde afleggen".

"Om even uit te waaien", zegt Gilbert aan Monaco Info. Maar de renner van Lotto-Soudal kwam de politie tegen en werd op de bon geslingerd.

"Het is jammer, maar iedereen is gelijk voor de wet", steek Gilbert de hand in eigen boezem. "Het is niet omdat ik vorig jaar Parijs-Roubaix heb gewonnen dat ik meer mag dan een ander. Als publiek persoon moet ik juist het voorbeeld geven."