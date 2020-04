Tom Boonen schenkt tablets aan het ziekenhuis van Mol: "Heel dankbaar"

"Het ziekenhuis is Tom enorm dankbaar en wij ook", is te zien in een filmpje op de Facebook-pagina van de gemeente Mol.

Boonen zelf stak zijn dorpsgenoten nog een hart onder de riem met een videoboodschap. "Iedereen is heel bezig, dat merk ik ook in mijn eigen straat", zegt Boonen.

"Mensen passeren en houden afstand. Ze komen buiten, maar het is wel superrustig op straat. Ik denk dat de meeste mensen zich goed aan de maatregelen houden. Het is heel belangrijk dat we nog even volhouden.