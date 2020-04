Sporza's coronatips met Aster Nzeyimana: "Als ik nog game, is het Red Dead Redemption"

Films

TV-series

Het aantal favoriete tv-series dat ik heb, is echt niet te overzien. The usual suspects zoals "Peaky Blinders", "Narcos", "Walking Dead", "Game of Thrones", "House of Cards",... Die heb ik allemaal verslonden. Maar ook alles met geschiedenis, zoals bijvoorbeeld The Last Kingdom". De documentaire "Tiger King" is dan weer echt een mindfuck. En ook "Russian Doll" is super. Maar mijn all time favourite is wellicht "Deadwood".

Uit het voorgaande lijstje zullen jullie al begrepen habben dat ik het omgekeerde ben van een seriesnob: ik kijk echt naar alles. Op televisie zelf hou ik het tegenwoordig vooral bij actuaprogramma's.