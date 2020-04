Ronde van Vlaanderen op 11 oktober? "Er moet ook een bepaalde logica zijn"

"Er liggen nog veel mogelijkheden op de tafel", blijft Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, op de vlakte.

"Er zijn veel scenario's en 11 oktober is een zondag in oktober. Dat is dus een van de opties", zegt hij over de mogelijke uitwijkdatum voor de Ronde van Vlaanderen.

"Nu een datum claimen of bevestigen maakt het leggen van de puzzel nog moeilijker. 11 oktober is een potentiële datum om de Ronde te laten doorgaan, maar vandaag kunnen we die datum nog niet afkloppen."

"Het heeft geen zin om eenzijdig de Ronde op een dag te leggen en dan enkele dagen later Luik-Bastenaken-Luik op de kalender te krijgen en nog wat later Parijs-Roubaix. Er moet ook een bepaalde logica zijn."

"We willen samen met alle partijen de puzzel laten passen en zorgen voor een mooi najaar. Dat kan in oktober zijn, maar er is ook nog niet beslist tot wanneer er gekoerst zal worden. Ook daar hangen de beslissingen van af."