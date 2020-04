Ronald Gaastra: "Nog alles gedaan om Pieter toch te overtuigen"

Net als Pieter Timmers zal ook Ronald Gaastra, de trainer die hem naar de top leidde, een bladzijde moeten omslaan. "Zodra we wisten dat de Spelen een twijfelgeval waren, hebben we alle scenario's bekeken. Tot woensdag hebben we nog allerlei voorstellen gedaan om Pieter toch nog te overtuigen, maar het bleek toch te moeilijk."

"Hij heeft hier heel lang over nagedacht, dit is echt een weloverwogen beslissing. Vooral sociaal werd het heel erg lastig. Een topsporter moet zichzelf heel veel ontzeggen. Een feestje of Tomorrowland, dat is niet zo'n probleem. Maar kun je ook nee blijven zeggen tegen je vrouw en kinderen, bijvoorbeeld als ze vragen om op vakantie te gaan?"

"Het pensioen van Pieter is ook voor de aflossingsploeg een probleem, want met hem hadden ze in Tokio net als in Rio weer de finale kunnen halen. Dat is toch een groot gemis, net als het gemis voor het Belgische zwemmen. De blikvanger valt nu weg."

"Vlaanderen is geen Australië of Amerika, we moeten hier uit een kleine vijver vissen. Fred (Deburghgraeve) haalde in 1996 goud op de Spelen, 20 jaar later veroverde Pieter zilver. Als we over 20 jaar, of laat ons dan zeggen 16 jaar, weer een medaillewinnaar hebben, zou dat voor een land als België grote klasse zijn."