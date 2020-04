Rafael Nadal: "Ik verwacht geen groot toernooi op korte of middellange termijn"

Elke sporttak en elke sporter leeft in deze coronacrisis in onzekerheid en dat is in het tennis niet anders. Ook uithangborden Rafael Nadal en Novak Djokovic ontsnappen niet aan de vele twijfels en vragen.

"Ik verwacht geen groot tennistoernooi op korte of middellange termijn", was de weinig optimistische stelling van Nadal in een interview met de Spaanse radiozenders Onda Cero en Cope.

"Tennis is een mondiale sport. We reizen van land naar land. Dat lijkt mij moeilijk in deze tijden."

"Achter gesloten deuren spelen? Ook dat lijkt me zeer moeilijk. Dat geldt voor heel wat sporten."

"Ik zou heel blij zijn om te kunnen spelen. Maar tennis is momenteel niet mijn prioriteit. Veel mensen gaan door een moeilijke periode."

Ook nummer één van de wereld Novak Djokovic ziet niet meteen licht aan het einde van de coronatunnel. "Ik ben klaar om te spelen, in welke omstandigheden dan ook. Maar ik denk dat we nog enkele maanden zullen moeten wachten."