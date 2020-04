Pieter Timmers: "Ik zal niet deelnemen aan de Spelen in 2021"

Pieter Timmers haalde 4 jaar geleden in Rio zilver op de 100 meter vrije slag. Op de Olympische Spelen in Tokio wilde hij graag afscheid nemen in stijl, maar dat is hem door het coronavirus niet gegund en Timmers ziet het niet zitten om er nog een jaartje bij te doen.

"Het uitstel van de Olympische Spelen dwarsboomt mijn waterdicht en reeds jaren geleden uitgestippeld plan: nog één keer alles geven op de Spelen, en dan een nieuw hoofdstuk starten", vertelt Timmers op de website van de Vlaamse Zwemfederatie.

"Mijn leuze is op sportief gebied altijd geweest: "Laat je niet beïnvloeden door wat je niet in de hand hebt, focus enkel op wat je zelf in de hand hebt. Die leuze wil ik nu aanhouden en niet van dat plan afwijken. Ik zal dus niet deelnemen in Tokio in 2021. Het is doodzonde maar ik heb er vrede mee, omdat ik zelf mijn keuzes wil maken en dit een doordachte beslissing was."