Kan Utrecht fluiten naar de "Gran Salida" van de Vuelta?

De Vuelta zou normaal gezien op 14 augustus van start gaan in Utrecht, met na rit 1 nog twee etappes op Nederlandse bodem. Maar het coronavirus heeft een ongeziene impact op de wielerkalender, waardoor de "Gran Salida" in Utrecht mogelijk geschrapt zal worden.

Vuelta-directeur Javier Guillen oppert in een podcast van de Spaanse sportzender Cadena Ser om de Vuelta gewoon in Spanje te laten vertrekken. De Ronde van Spanje zou mogelijk pas eind oktober van start kunnen gaan. "En dan is het klimaat in Centraal-Europa niet meer hetzelfde", argumenteert Guillen, die ook al Irun in het Baskenland noemde als alternatieve startplaats.

Ook in Nederland beginnen ze er steeds meer rekening mee te houden dat de Vuelta dit jaar niet naar Utrecht zal komen. "Heel eerlijk gezegd begint het erop te lijken dat we heel 2020 voor wat betreft de publieksevenementen wel kunnen afschrijven", zegt Cor Jansen, initiatiefnemer om de Vuelta naar Utrecht te halen, bij RTV Utrecht.

Jansen stelt voor voor om nu in te zetten op augustus 2022 en het evenement te verbinden met 900 jaar Utrecht. "Dan maken we er samen met de provincies Brabant en Utrecht en de steden Den Bosch en Breda een prachtig toegankelijk, zonnig en ontspannen wielerfeest van."