Joshua aan het adres van Fury: "Laat ons uitmaken wie de nummer 1 is"

Het is een duel waar boksliefhebbers al lang naar uitkijken en dat door de woorden van Anthony Joshua bij Sky Sports misschien weer wat dichterbij is gekomen. "Als je echt wil kunnen zeggen dat je de nummer 1 bent, moet ik Fury bekampen en moet Fury mij bekampen."

"Let's get it on. Hij heeft de titel bij de WBC, ik bij alle andere bonden. Dus het is een logische zaak. Dan zal er een dominante figuur zijn bij de zwaargewichten, die alle titels heeft en onbetwist is."

Het programma van beide bokers kan wel nog een probleem vormen. Fury bokst normaal op 18 juli een rematch tegen de Amerikaan Deontay Wilder en Joshua op 20 juni tegen Kubrat Pulev, maar zowel voor Joshua als zijn bokspromotor, Eddie Hearn, moet een gevecht tegen Fury voorrang krijgen als de oorspronkelijk geplande gevechten door de coronacrisis lang worden uitgesteld.

"Het zou geweldig zijn om tegen Pulev te zeggen dat hij best een stapje opzij zou zetten op dit moment. En tegen Wilder dat we "bigger fish to fry" hebben", zei Joshua.