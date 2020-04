IOC en Japanse organisatoren delen de kosten voor uitstel van de Spelen

John Coates, de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het IOC, verklaarde in een videoboodschap dat het IOC een deel van de kosten zal dragen.

Yoshihiro Mori, de voorzitter van het plaatselijke organisatiecomité, zei eerder dat Japan de kosten zoveel mogelijk zou willen op zich nemen.

"Al is dit uitstel wel ongezien", benadrukte Mori. "We willen het IOC ook vragen te overwegen een deel van de kosten te dragen." De juiste verdeling van kosten is nog onbekend.

Japanse experts berekenden dat het uitstel van de Spelen tussen de drie en zes miljard dollar (2,75 en 5,5 miljard euro) zal kosten.

Voor het uitstel zou Japan al meer dan 24,8 miljard euro geïnvesteerd hebben. In 2013, toen Japan de Spelen binnenhaalde, werd nog uitgegaan van een kostenplaatje van 6,2 miljard euro.