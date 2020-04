Intussen in China: Guangzhou Evergrande bouwt reusachtige voetbaltempel

Eind 2022 hoopt de club de bouwwerken af te ronden. Het stadion is gebouwd naar de vorm van een lotusbloem.

Guangzhou Evergrande, dat acht van de laatste negen Chinese kampioenschappen won, wil in de toekomst (veel) meer supporters verwelkomen.

Het voetbal is in China een sport in volle groei. Momenteel komen gemiddeld zo'n 50.000 fans kijken naar de wedstrijden van het team van coach Fabio Cannavaro.

Het grootste stadion ter wereld staat in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, het 1 mei-stadion, dat plaats biedt aan 150.000 supporters.

Het Salt Lake Stadium in Calcutta (India) staat met 120.000 plaatsen op de tweede plaats.

Camp Nou in Barcelona (99.000 plaatsen) staat op de derde plaats wereldwijd en op de eerste plaats in Europa.