Evenepoel en Viviani kunnen EK-trui verdedigen, maar wanneer?

Het EK wielrennen vond volgens de kalender normaal plaats van 9 tot en met 13 september in Trente in Italië. De UCI bevestigde woensdag dat het EK en het WK zeker gereden worden in 2020. Klaar en duidelijk denk je dan, maar niet volgens de organisatie van het EK.

Omdat het EK in het midden van de nieuwe datum voor de Ronde van Frankrijk valt, overweegt de organisatie (UEC) een andere datum voor alle EK's, waarvan het EK wielrennen er een is. "We kijken naar een aantal opties", klinkt het op Twitter.

Het gaat niet alleen over het EK op de weg in Trente, maar ook over het EK mountainbike (14 -17 mei in Oostenrijk), het EK BMX (10-12 juli in Dessel), het EK marathon mountainbike (14 juni in Portugal) en het EK op de baan voor de junioren en beloften (7-12 juli in Portugal).

"Zoals je wel kan begrijpen, is er op dit moment veel werk in de reorganisatie van onze activiteiten", klinkt het nog, "dus op dit moment hebben we geen nieuws over nieuwe data. Een nieuw programma zal eerstdaags gecommuniceerd worden."