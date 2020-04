Boonen over nieuwe datum Tour: "Pleister om iedereen het zwijgen op te leggen"

Er was heel wat kritiek op de Tour die met 29 augustus een nieuwe startdatum heeft vastgelegd. Maar José De Cauwer ziet dat anders. "Het is logisch dat ze zich klaarhouden voor het geval dat. De Tour blijft toch heel belangrijk voor het wielrennen."

"Maar ze zullen ook wel met een plan-A, een plan-B en een plan-C werken. Het is ook nog niet mogelijk om nu al te zeggen dat de Tour zal doorgaan."

"Volgens mij is het een pleister op de wonde", zegt Tom Boonen over de beslissing van ASO. "Hiermee leggen ze iedereen het zwijgen op. Het is wel jammer dat ze niet overwogen hebben om alle grote rondes te herleiden tot 2 weken."

"Het is misschien vroeg om dit nu al vast te leggen, maar het is belangrijk om de renners een doel en de mensen wat hoop te geven", vindt Philippe Gilbert. "Zelfs als het uiteindelijk niet zou doorgaan. Een beetje licht aan het einde van de tunnel is welkom in deze periode."

Boonen staat nog niet meteen op de banken te juichen. "In België zijn massa-evenementen verboden tot 31 augustus, dus hoe zullen de renners zich hier kunnen voorbereiden...? En als er straks een daling is in de cijfers, dan gaat alles en iedereen na een eerste opflakkering meteen weer in lockdown."