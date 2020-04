BK tijdrijden Koksijde in augustus? Burgemeester: "Geen probleem"

De strijd om de nationale titels bij de eliterenners is dit jaar normaal een West-Vlaams gebeuren. Anzegem organiseert het BK op de weg, maar burgemeester Gino Devogelaere is lang niet zeker of dat ook op de nieuwe datum van 23 augustus zal lukken.

Een heel ander geluid horen we van de burgemeester van Koksijde, waar gestreden wordt om de nationale titel in het tijdrijden. "Dat BK tijdrijden kan je perfect organiseren, ook mét de zogenaamde ‘sociale afstand’", zo verzekert burgemeester Marc Vanden Bussche.

"Normaal hadden we hier in augustus ook de Night of the Proms. Dat kan niet doorgaan, dat is ook duidelijk, mensen zouden dan veel te dicht bijeen zitten en staan. Maar zo’n BK tijdrijden is toch iets helemaal anders, met wat gezond verstand lukt dat zeker.”

En wat met sponsoring en vips? "Dat is voor ons maar bijzaak. Ook al wordt dat allemaal wat minder. Dat BK tijdrijden organiseren, dat is trouwens maar klein bier tegenover de zomer in z’n geheel. Dat allemaal hier aan de kust organiseren, dat is pas een uitdaging.”

Vanden Bussche gaf ook nog mee dat de Bredene Koksijde Classic (de vroegere Handzame Classic) dit jaar niet meer doorgaat, omdat er geen nieuwe datum gevonden werd. De volgende editie is dus voor 2021.