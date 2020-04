Belgisch kampioen Tim Merlier: "Ik zal niet veel meer kunnen genieten van deze trui"

"Ik zal niet meer veel kunnen genieten van deze trui", zegt Tim Merlier. Gisteren besliste de UCI om het WorldTour-seizoen al zeker tot 1 augustus op te schorten.

"Ik heb gelukkig toch enkele koersen kunnen winnen in deze trui en dat is toch een troostprijs. Maar ik had er liever meer in gekoerst en ik had liever grotere koersen gewonnen."

"Kunnen trainen in deze trui, dat motiveert me wel. Deze winter werd ik in deze kampioenentrui nog als het ware als een toerist bekeken, richting het openingsweekend merkte ik dat men anders naar me keek."

"Op training amuseer ik me nu gewoon en denk ik niet te veel na. Ik had het op mentaal vlak zwaarder verwacht."

"Ik dacht dat ik het moeilijk zou hebben om me te motiveren, maar dat is niet zo. Ik geniet elke dag om op training te gaan. Het is geen opgave."