Barça-trainer Setién: "Ben zeker dat Messi zijn carrière hier afsluit"

Het is al een heel seizoen onrustig in de bestuurskamer van Barcelona en dat laat ook Lionel Messi niet koud. Voorzitter Josep Maria Bartomeu moest zijn technisch directeur Eric Abidal al in bescherming nemen na scherpe opmerkingen van Messi en ook tijdens de onderhandelingen over een salarisvermindering door de coronacrisis liet de aanvoerder zich niet onbetuigd.

Het contract van Messi loopt af in de zomer van 2021, maar er bestaat een clausule waarmee Messi eenzijdig zijn contract al deze zomer kan opzeggen. De allergrootste angst van de fans is dat hij die clausule zou activeren.

De trainer van Barcelona kreeg woensdag vragen over Messi en zijn relatie met het bestuur op de Spaanse televisie. "Ik denk niet dat wat er gebeurd is een speler als Messi zal aanzetten om zich af te vragen of hij bij de club wil blijven of niet", zei Setién aan TV3. "Ik ben zeker dat hij zijn carrière zal afsluiten in Camp Nou."