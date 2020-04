"We zijn bereid om zonder publiek aan het seizoen te beginnen"

Vanmiddag kwam de Raad van Bestuur van de Pro League bijeen. “We hebben onder meer de Algemene vergadering van volgende week voorbereid, waarin een definitieve beslissing genomen wordt over de stopzetting van het huidige seizoen”, zegt Peter Croonen aan Sporza.

Maar misschien nog belangrijker is de opstart van de nieuwe competitie. De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren om geen massa-evenementen toe te laten tot en met 31 augustus. De eerste speeldag is normaal gezien gepland voor het weekend van 24 tot 26 juli.

Croonen: “We willen graag snel duidelijkheid over wat een massa-evenement nu juist is en we willen ook weten wat spelen achter gesloten deuren precies inhoudt.”

“Als beslist wordt dat het nieuwe voetbalseizoen mag starten zonder publiek, dan zijn we daar eventueel wel toe bereid. Anders wordt er heel lang niet meer gevoetbald.”

“Het is ook nog zien hoe het dan moet gaan, want voetbal is toch een contactsport. Zullen alle spelers op voorhand getest moeten worden dan? Allemaal vragen waarop we op dit moment nog geen antwoorden hebben.”