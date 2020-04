"Dat het loket van de Tour al dicht is? Dan breken we het raam wel open"

De Tour schuift met zijn datum en misschien zal de Ronde van Frankrijk ook wel goochelen met het aantal teams dat aan de start mag staan. Mathieu van der Poel solliciteerde alleszins bij Bureau Sport.

"Als het kan, graag", zegt de Nederlander duidelijk over een mogelijke deelname aan de Tour. "Voor onze ploeg zou dat heel mooi zijn. Dat het loket eigenlijk al dicht is? Dan breken we dat raam weer open."

"Het hangt niet van ons af. Wij willen het heel graag, maar de beslissing ligt bij organisator ASO, niet bij mij of de ploeg."

"Het is een heel bizar jaar en misschien bekijken zij het nu anders en delen ze een extra wildcard uit. We willen het graag, maar het moet kunnen."

Heeft Alpecin-Fenix dan al contact gehad met ASO? "Ja, want we hebben ook een wildcard ontvangen voor Parijs-Roubaix. Maar ik weet er het fijne niet van."

"Normaal gezien zou ik volgend jaar debuteren in een grote ronde. Maar ik ben beschikbaar. Ik zou niet weten waarom ik niet beschikbaar zou zijn. Er is toch niet veel anders te doen", grapte de Nederlandse alleskunner.