VIDEO: Herbeleef de laatste 20 km van de Brabantse Pijl van vorig jaar

Als de Brabantse Pijl vandaag wel had kunnen plaatsvinden, dan kon Mathieu van der Poel bij winst de bloemen opgedragen hebben aan zijn opa Raymond Poulidor. Want 15 april zal voor altijd de verjaardag blijven van "Poupou", die in november vorig jaar overleden is. Poulidor zou vandaag 84 jaar geworden zijn.