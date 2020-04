Van Aert: "Ben blij, maar in mijn hoofd is er nog altijd voorbehoud"

"Ik ben meer gemotiveerd voor de echte Ronde. Het is mooi dat er monumenten er nog zullen komen, alleen is het nog afwachten wanneer dat precies zal zijn. Ik kijk er wel naar uit om mijn planning helemaal te maken."

"Het is wel nog een lange periode tot eind augustus. Het wordt zaak om die goed in te vullen. Hopelijk worden stages weer mogelijk naarmate het dichterbij komt en kunnen we ons seizoen toch nog voorbereiden zoals anders. Daar hoop ik wel op."

"Ik ben wel tevreden en blij met het nieuws . Dit geeft voor iedereen duidelijkheid. Ik denk ook dat het voor de wielersport heel belangrijk is dat er nog gekoerst wordt dit jaar en ook dat de Tour zeker kan doorgaan. Als we dit programma kunnen afwerken, ziet het er toch nog mooi uit", vindt Wout van Aert.

Van Aert: "Wil ook weer in het veld te zien zijn"

Voorlopig is het nog afwachten hoe de kalender er exact zal uitzien. "Het lijkt me opportuun dat de klassiekers niet zullen samenvallen met de Tour, want dan zou het echt wel puzzelen worden voor iedereen. Als de klassiekers na de Tour volgen, kan ik daarna meteen weer naar het veldrijden", zegt Van Aert.

"We hebben wel genoeg rust gehad. Ik zal er wel even tegen kunnen. De honger zal bij iedereen niet rap gestild zijn. Ik wil zeker weer in het veld te zien zijn. En als het echt tot eind augustus duurt voor we weer kunnen koersen, dan is het mogelijk om het veldritseizoen eraan te plakken."

"We zijn allemaal blij dat we weer perspectief hebben, maar na al die afgelastingen zit de schrik er toch wel in. In mijn hoofd is het allemaal nog wat onder voorbehoud, al is het leuk om toch een datum en een doel te hebben. Maar eerst is het hopen dat de gezondheid in de wereld verbetert. Dat is op dit moment belangrijker."