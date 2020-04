Tourbaas Prudhomme: "Het wordt geen tweederangse Tour"

Christian Prudhomme is tevreden dat er eindelijk (relatieve) zekerheid is over de Tour van 2020. "We hebben voor 29 augustus gekozen, omdat we zo ver mogelijk van de pandemie wilden wegblijven", verklaart hij.

"Grote sportevenementen zijn tot half juli verboden, maar het leek ons beter om de Tour niet meteen erna te plannen om de renners tijd te geven om in topvorm te komen."

"We krijgen dit jaar sowieso een unieke editie, want de Tour startte nog nooit later dan midden juli. De scholen zullen nu wel open zijn tijdens de Tour, maar dat zal het enorme succes niet beletten", maakt Prudhomme zich sterk.