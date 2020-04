Tom Dumoulin: "Zonder hoogtestage kan ik niet meedoen om de Tourzege"

Tom Dumoulin had gehoopt in 2020 na een jaar vol ellende weer mee te kunnen strijden voor de eindzege in de Tour. "Dat de Tour eind juni niet zou doorgaan, zag ik al aankomen. Nu we weten wanneer de start wél is, kunnen we een serieus programma opstellen."

Toch ziet Dumoulin nog een probleem, want het is essentieel dat hij in de aanloop naar de Tour nog ergens op hoogte kan gaan trainen, in het buitenland dus. "Als ik in juli niet in de Alpen heb kunnen trainen, zal ik niet meedoen om de eindzege", stelt de Nederlander onomwonden.

Dumoulin vindt een hoogtestage belangrijker dan wedstrijdritme. "Je kunt gericht trainen, een voorbereidingskoers is dus niet per se nodig. Maar het is uitgesloten dat je 3 weken lang meekunt met klassementsrenners die uit de bergen in Andorra of Colombia komen."