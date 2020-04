Titelverdediger Bernal: "4,5 maand om in topvorm te geraken voor de Tour"

"Ik heb 4,5 maand om 100 procent in vorm te geraken. Het is tijd om de trainingen te herbekijken, met meer motivatie dan ooit om tegen die datum in de best mogelijke vorm te zijn", schrijft de Colombiaan op Instagram.

"Het is nog een hele poos, maar met Team Ineos zullen we hard en geduldig en met veel intelligentie blijven werken, zodat we aan de start kunnen verschijnen met het besef dat we het juiste werk hebben gedaan."

Bernal bevindt zich momenteel in quarantaine in zijn thuisland. Hij keerde naar Colombia terug nadat Ineos in laatste instantie besliste af te zeggen voor Parijs-Nice, na de plotse dood van sportdirecteur Nicolas Portal en de steeds grotere verspreiding van het coronavirus.