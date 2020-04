Tim Wellens over uitstel Tour: "Beter 2 maanden later: we hebben ook voorbereiding nodig"

De verlenging van de lockdown in Frankrijk heeft ook een impact op de Ronde van Frankrijk, de belangrijkste rittenkoers van het jaar. De nieuwe vooropgestelde datum is nu van 29 augustus tot 20 september. Limburger Tim Wellens probeert zich vanuit woonplaats Monaco voor te bereiden op de rest van het seizoen.

“Het zat er natuurlijk aan te komen dat de Tour niet kon plaatsvinden op zijn oorspronkelijke datum. Het is ook goed dat de start nu twee maanden wordt opgeschoven, want we hebben ook wel wat wedstrijden als voorbereiding nodig." "Het is ook belangrijk dat we met gelijke wapens kunnen strijden. Sommige renners mogen momenteel door de lockdown niet buiten trainen, anderen wel. Die zijn dan ook in het voordeel, want ze kunnen langer fietsen."

In het kot trainen

Wellens nam onlangs deel aan de Ronde van Vlaanderen op rollen. En ‘in zijn kot’ trainen in Monaco is wat de Truienaar nu moet doen. “Ik mag in Monaco niet buiten fietsen, dus moet ik op de rollen trainen. Daar zit niet zoveel variatie in. Ik zit nu in een opbouwende fase. De trainingen zijn nu nog niet superintensief. Ik train 15 à 20 uur per week. Later zal dat meer moeten zijn, maar dan hoop ik opnieuw op de weg te kunnen trainen."

"De Franse bond is nu met de overheid aan het overleggen zodat de professionele renners toch buiten zouden kunnen fietsen. We wachten af, ook op een mogelijk nieuwe kalender. Maar ik hoop dat er tussen juli en november wel een intensieve periode komt met veel wedstrijden."

Er is overleg met Franse overheid om als prof toch buiten te mogen trainen

Inleveren loon

Door een ingebouwde clausule is het contract van Wellens met Lotto-Soudal deze week ook met een jaar verlengd tot eind 2021. Wellens zit goed bij de Belgische ploeg en voelt zich niet te beroerd om in deze moeilijke tijden financieel in te leveren. “Sommige ploegen hebben het moeilijk om te overleven. Bij ons zijn er

ook enkele buitenlandse sponsors weggevallen waardoor het budget van de ploeg lager is geworden." "Iedereen heeft een inspanning gedaan. Wij als renners hebben een bepaald percentage van ons loon afgestaan zodat het voortbestaan van de ploeg niet in het gedrang komt. Daar is geen enkele discussie over geweest.”

Truiens hart bloedt