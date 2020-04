Skateboarden in quarantaine met Lore Bruggeman: "Train in mijn slaapkamer"

Er bestaat in deze periode veel onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag met een skateboard. Onze beste Belgische skateboardster Lore Bruggeman (17) traint daarom thuis o.a. in... haar slaapkamer. "Mijn ouders kunnen af en toe boos worden als ik dat te lang doe, want het maakt veel lawaai", zegt Bruggeman in een gesprek met Sporza.

"Mis de vrijheid, maar we maken er het beste van"

Dit weekend had het Belgisch kampioenschap skateboarden moeten plaatsvinden, maar uiteraard is ook dat evenement uitgesteld door de coronacrisis. Lore Bruggeman zou er haar titel verdedigen, maar dat gaat dus niet. Momenteel kan ze enkel skateboarden in en rond haar eigen kot. Lore Bruggeman: "De eerste 2 dagen mochten we van de politie wel nog in het park skaten, maar de derde dag kwam er een andere patrouillewagen. Die agent zei dat het niet mocht, maar kon ook niet precies uitleggen waarom. Blijkbaar mag een skateboard enkel gebruikt worden als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan. Maar het blijft toch onduidelijk wat nu wel mag en wat niet."

"Ik ben nu thuis aan het skaten, in mijn kamer, op ons terras of op straat. In mijn kamer is het wel een uitdaging, dan oefen ik op een tapijt zodat de vloer niet te hard beschadigd wordt. Mijn ouders kunnen als ik te lang doorga dan wel eens boos worden omdat het zoveel lawaai maakt."

"Ik heb een ook een rail thuis. Niet de beste, maar het is een noodoplossing. Ons terras is niet heel groot en op straat zijn er natuurlijk ook nog andere mensen. Ik mis de vrijheid wel, maar ik maak er het beste van. We moeten creatief zijn en nu vooral denken aan onze gezondheid."

"Zie de Olympische Spelen als een toffe uitdaging"

Skateboarden zou deze zomer zijn debuut gemaakt hebben op de Olympische Spelen in Tokio. Dat debuut wordt nu met één jaar uitgesteld. "Ik had een goede kans om naar Tokio te gaan en de kans is ook reëel dat ik er volgend jaar zal staan. Ik revalideer momenteel nog van een blessure, dus voor mij is het geen probleem dat de Spelen pas volgend jaar plaatsvinden. Het is niet mijn grootste ambitie, maar eerder een toffe uitdaging. Een medaille wordt moeilijk, want de concurrentie is heel sterk. Maar zeg nooit nooit." Wat vindt Bruggeman ervan dat skateboarden een olympische discipline wordt? "Mensen hebben vaak een negatief beeld van skaters. Ik vind het langs de ene kant dus goed dat de sport erkenning krijgt, maar het moet ook niet te serieus worden. Het is nog altijd een sport met veel vrijheden. Skateboarden is voor mij ook meer een levensstijl."

