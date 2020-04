Serge Pauwels over nieuwe datum Tour: "Eigenlijk verandert er niet zo veel"

Renners kunnen stilaan weer beginnen te plannen nu de UCI wat meer klaarheid heeft gegeven over de nieuwe wielerkalender. Ook Serge Pauwels is tevreden dat er een richtpunt is. "Al ben ik er wel van overtuigd dat er andere renners naar voren zullen komen", zegt hij over de verschuivingen op de kalender.

"Het allerbelangrijkste is dat we eindelijk iets hebben om naar uit te kijken", stelt Serge Pauwels in een videogesprek met onze redactie. "Er is een beetje perspectief, ook al is het nog maanden." De Tour begint op 29 augustus. "En eigenlijk verandert er niet zoveel voor ons. Ik ben ook blijven trainen, stoppen was niet echt een optie. Tot 1 juli wordt het onderhoudend trainen en dan werken we specifieker richting de Tour." "Het is een heel lange periode om te overbruggen. Ik heb 8 koersdagen gehad, maar iemand als Tom Dumoulin zal meer dan een jaar niet meer gekoerst hebben. Daarom is het niet echt een optie om nu gas terug te nemen en dan de opbouw te doen." "Je zal sowieso met een leegte aan competitie zitten. Die koershardheid zul je missen. Dat moet je opvangen door hard te trainen. Wielrennen vraagt heel veel volume. Ik train nu 80 procent van het normale volume."

Ik ben blijven trainen, stoppen was niet echt een optie. Tot 1 juli wordt het onderhoudend trainen en dan werken we specifieker richting de Tour. Serge Pauwels (CCC)

"Het is een heel lange winter"

De aanloop naar de Tour wordt ook anders. De Tour heeft zijn datum geprikt, over eventuele voorbereidingskoersen is nog niets duidelijk. "Het zal voor iedereen hetzelfde zijn", meent Serge Pauwels. "Ik ben er wel van overtuigd dat andere renners naar voren zullen komen. Je moet deze hele periode overbruggen. We hebben iets om naar uit te kijken, maar je spreekt nog altijd over 4 maanden, hé. Het is een heel lange winter, zo moet je het bekijken." Zal de Tour anders aanvoelen? "De Tour betekent vakantiegevoel in juli en dat zal in september anders zijn. Ook het weer zal iets minder uitgesproken zijn." "De Tour was mijn hoofddoel, maar ik had ook de Vuelta in het achterhoofd", zegt Pauwels over eventuele combinaties. "Nu moeten we dat nog bespreken, maar ik denk dat die combinatie ook nu te doen is. Tour en Giro of Giro en Vuelta, dat lukt niet."

"Plan A is zo lang mogelijk koersen"

Intussen leeft ook Serge Pauwels in een omgekeerde wereld - "normaal zit ik op hotel en mis ik mijn gezin, nu ben ik thuis en mis ik de koers" -, maar de CCC-renner laat zich niet vangen. "Ik bewaar mijn structuur. Het is belangrijk dat je je prof blijft voelen." Dat profbestaan wordt wel gehypothekeerd door de financiële zorgen bij sponsor CCC. "Onze sponsor heeft klappen gekregen. We begrijpen heel goed dat sponsoring dan een last wordt. We zoeken met de renners naar een oplossing." Pauwels is intussen 37 jaar. Is hij al met een eventueel pensioen bezig? "Ik heb altijd gezegd dat ik zo lang mogelijk wil koersen. Ik wil mijn kansen pakken en dan denk ik dat er wel mogelijkheden zijn. Hopelijk gaat onze ploeg ook volgend jaar door." "Een functie als ploegleider? Ik denk dat ik heel veel bagage heb als renner en het zou zonde zijn om dat voor mezelf te houden. Ik denk aan het begeleiden van jonge renners bij Sport Vlaanderen of een rol als coach bij de beloftecategorie. Dat zou me zeker aanspreken. Maar dat is momenteel plan B. Plan A is zo lang mogelijk koersen."