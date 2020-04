Remco Evenepoel houdt vast aan origineel plan, met WK en Giro als doelen

Remco Evenepoel was brandend ambitieus voor 2020, maar het coronavirus heeft dat brandje tot nu toe geblust. "Ik ben blij dat we nu toch nog iets hebben om naar uit te kijken, ook al betekent dit ook dat we nog een paar maanden moeten wachten voor we weer zullen koersen."

"Er moet nog een nieuwe programma uitgewerkt worden voor mij, maar ik ben blij dat het EK, WK en andere historische races nog altijd een plaats zullen krijgen op de kalender."

Sommigen hadden gehoopt dat Evenepoel nu al meteen zou starten in de Tour in plaats van de Giro, maar zelf ziet hij dat anders. "Het is het best om ons aan ons plan te houden, met eerst de focus op de kampioenschappen (BK, EK en WK) en daarna de Giro. Dat zou het beste zijn voor mij."