Paul Pogba over critici: "Ze missen me, denk ik"

Hoge bomen vangen veel wind. Vraag het maar aan Paul Pogba. Sinds hij 4 jaar geleden voor meer dan 100 miljoen euro bij Manchester United aankwam, kreeg hij flink wat kritiek te verwerken. Vooral voormalig Liverpool-aanvoerder Graeme Souness hakt stevig in op de Fransman.

"Een fantastische speler heb ik me laten vertellen, maar zijn naam zei me aanvankelijk niks. Enkel zijn gezicht kwam me bekend voor", vertelt Pogba in de podcast van Manchester United over de voetbalanalist.

Dit seizoen hebben voetbalanalisten weinig aan Pogba gehad. Een enkelblessure hield hem lang van het veld. "Ze missen me", vermoedt de voetballer.

"Ze mogen zeggen wat ze willen", gaat Pogba voort. "Het is hun job, maar mij raakt het niet meer. Ik kijk veel voetbal, maar daarna zap ik weg. Voor de wedstrijdanalyses blijf ik niet hangen."