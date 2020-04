Omstreden voorzitter van Internationale Gewichtheffersbond stapt op

Tamas Ajan werd in januari in een docu van de Duitse ARD beschuldigd van corruptie. Hij zou onder meer jarenlang atleten hebben geholpen om dopingcontroles te omzeilen en zich verrijkt hebben met geld dat van het Internationaal Olympisch Comité afkomstig was en bestemd was voor zijn bond.

De ARD had het over een "cultuur van corruptie" onder het bewind van Ajan. Zelf ontkende Ajan de beschuldigingen. Toch legde hij uit eigen beweging zijn functie (tijdelijk) neer. De Amerikaanse Ursula Papandrea nam zijn plaats in.

In een verklaring bedankt ze Ajan voor zijn inzet gedurende meer dan vier decennia (hij was ook 24 jaar secretaris-generaal van de IWF). "Wij kunnen nu een nieuwe weg inslaan om zo het volledige potentieel van onze sport te benutten", aldus Papandrea.