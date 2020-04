Michel Wuyts: "De Tour zal veel koersen wegduwen met nieuwe datum, typisch ASO"

"Tour wil zoveel mogelijk ruimte inbouwen"

Of de Tour zeker zal kunnen beginnen op 29 augustus? Ik hoorde meneer Van Ranst gisteren zeggen dat het helemaal niet zeker is dat de zomerfestivals in augustus kunnen doorgaan. Niemand kan op dit ogenblik dus met zekerheid zeggen dat de Tour op 29 augustus zal kunnen beginnen. Je kan alleen maar zoveel mogelijk ruimte inbouwen om de zekerheid te vergroten, want de economische belangen van de Tour zijn gigantisch groot."

"De Tour wil ook garanderen dat zoveel mogelijk medespelers van de top van het peloton aan de start kunnen komen. Nu is dat lang nog niet zeker. Als je genoeg ruimte schept, kan het dat Bernal bijvoorbeeld wel de toelating krijgt om vanuit Colombia over te vliegen."

Wat vindt Michel Wuyts van de nieuwe Tour-datums? "Er is goed over nagedacht. Zo ver mogelijk opschuiven om zo weinig mogelijk last te hebben van het coronavirus."

Gisteren geraakte via verschillende media bekend dat de Tour gereden zal worden van 29 augustus tot en met 20 september. "We zijn daar nog niet helemaal zeker van", vertelt Michel Wuyts aan Radio 1.

"Wat met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?"

De Tour zal overlappen met een pak andere koersen. "Er zullen zeker spanningen zijn tussen de UCI en de ASO. Als de Tour opschuift naar 29 augustus-20 september, dan zullen bijvoorbeeld ook de Canadese WorldTour-wedstrijden plaatsvinden. Al heb ik Patrick Lefevere over de koersen in Canada horen zeggen in De Tribune: “Laten we daar wegblijven en enkel in Europa koersen.""

"De laatste dag van de Tour overlapt dan weer met het WK, namelijk de tijdrit. En iedereen die meedoet voor eindwinst in de Tour, is in principe een goede tijdrijder. Men zal daar een overeenkomst moeten voor sluiten."

"Kleinere koersen zullen ook weggeduwd worden. De BinckBank Tour zal dan samenvallen met het begin van de Tour. En nog zo veel meer. Dat is typisch ASO, ze wringen alles weg. En daar heb ik het wel moeilijk mee."

Zullen de nieuwe Tour-datums ook gevolgen hebben voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die naar het najaar worden opgeschoven? "Er was een mondelinge overeenkomst tussen de Grote Prijs Impanis en de Ronde van Vlaanderen. De Ronde zou de datum innemen van de GP Impanis. Dat is 19 september en dat is nu plots ook de dag waarop de voorlaatste Tour-rit op het programma zal staan. Er zijn tal van pretendenten voor winst in de Ronde van Vlaanderen die ook de Tour zullen rijden. Ik denk aan Stuyven, Naesen, Van Avermaet enzovoort."

"Als de Giro aan het eind van het jaar gereden wordt en de Vuelta ook zijn 3 weken koers wil behouden, wanneer kunnen de monumenten dan nog gereden worden? Er is dus een enorme taak weggelegd voor Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond. Hij is hooggeplaatst bij de UCI en is daar kalenderverantwoordelijke."