Michael Jordan wint rechtszaak tegen Chinees sportmerk

In China kunt u sportkleren en -schoenen kopen met een logo en een naam die verdacht veel lijken op die van Michael Jordan. Het logo bestaat uit een basketbalspeler die in de lucht springt en de naam Qiaodon refereert in het Chinees aan Jordan.

Daar moet de Chinese fabrikant nu mee stoppen. Qiaodon Sports mag niet langer een link suggereren met Michael Jordan, de voormalige superster van de Chicago Bulls. Dat heeft het Chinese Hooggerechtshof beslist.

Daarmee komt een einde aan een rechtszaak die al 8 jaar aan de gang was.