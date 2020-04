Kijk donderdag naar Extra Time Koers met o.a. Tom Boonen en Philippe Gilbert

Door de coronamaatregelen moet iedereen nog altijd zoveel mogelijk in zijn kot blijven, maar dat staat een uitzending van Extra Time Koers niet in de weg.

Moderator Ruben Van Gucht ontvangt zijn gasten virtueel en dus kan er naar hartelust gekeuveld worden over de koers.

De gasten van donderdag zijn Philippe Gilbert, ex-renner Tom Boonen, commentator en analist José De Cauwer en Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics.

Extra Time Koers is donderdag live te bekijken op Canvas vanaf 17u en ook met livestream op onze website of in de Sporza-app.