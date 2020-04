José De Cauwer: "Remco Evenepoel heeft alles om het werelduurrecord te verbeteren"

"Campenaerts beseft dat er renners zijn die beter kunnen"

Sinds de topprestatie van Victor Campenaerts vorig jaar leeft het werelduurrecord weer wat meer in het wielerpeloton. Welke renners kunnen op termijn een record op de tabellen zetten?



"Tijdens de opnames van Extra Time Koers heb ik enkele weken geleden gesproken met Campenaerts over het werelduurrecord. Victor geeft zelf toe dat er zeker renners rondrijden in het peloton die zijn werelduurrecord kunnen verbeteren", vertelt José De Cauwer.

"Maar de vraag is: wie wil daar zoveel tijd en voorbereiding in steken? Er zijn zeker renners die het fysiek in zich hebben om beter te doen dan Campenaerts. Maar zijn ze daar mentaal ook toe in staat?"

"Ik zeg niet dat je zoals Campenaerts maanden op stage moet naar Namibië om het werelduurrecord te verbeteren, maar je moet je wel minutieus voorbereiden. Dat Campenaerts al een jaar lang werelduurrecordhouder is, is dan ook zijn grote verdienste. Hij is bijzonder professioneel ingesteld."