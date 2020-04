Italiaanse bond wil dat clubs testen en zich in isolatie voorbereiden

De aanbeveling is een van de richtlijnen die zijn opgesteld door de medische commissie van de Italiaanse voetbalbond FIGC. De FIGC hoopt dat clubs na 3 mei, als de huidige lockdown eindigt, weer kunnen beginnen te trainen.

"Om het voetbal weer op een veilige manier te kunnen hervatten, is het in dit stadium essentieel om de best mogelijke procedures te ontwikkelen", zei FIGC-voorzitter Gabriele Gravina. "We werken zonder haast, maar ook zonder te rusten zodat we klaar zijn als de instellingen ons groen licht geven."