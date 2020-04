Het quarantainehuis van onze commentatoren: "Xavi mag naar de winkel, Van der Elst koken"

Peter Vandenbempt: "Voor dit viertal zou ik koken, de tafel dekken, afruimen en afwassen"

Uit de jaren 80 : Mario Kempes - toegegeven, meer uit de jaren 70, maar met Valencia ook nog begin jaren 80 geschitterd - heb ik in mijn hart gesloten tijdens het WK 1978 in Argentinië. Ik was te jong om de vreselijke foute kant van het WK van generaal-dictator Videla te begrijpen en werd betoverd door de wapperende manen van beatle Kempes. De goeie techniek, het scorend vermogen en het aanstekelijk juichen. Met twee goals in de finale tegen Nederland was hij de echte president van Argentinië. Ik schilderde blauwe strepen op een witte T-shirt, rende door de weide en schreeuwde "Kempeeeeees". Mijn eerste vraag in het huis zou zijn: "was het echt door de verwarring op het veld na de finale dat je als enige speler dictator Videla niet hebt gegroet?" Of was Mario Kempes die dag twee keer een held?

Uit de jaren 90: Acteur, regisseur, producer, chronische dwarsligger … en dat allemaal nà zijn geweldige carrière. Eric Cantona is een van mijn all-time favourites op het veld en voor mij dé ster uit het heerlijke elftal van Manchester United halverwege de jaren 90. Een enfant terrible voor wie het woord is uitgevonden. Op dat vlak de geknipte opvolger op Old Trafford voor George Best. Ik genoot van zijn arrogantie, gesymboliseerd door het kraagje dat altijd overeind stond - King Eric -, maar vooral van de geweldige voetballer die fysieke kracht koppelde aan een heerlijke techniek en scorend vermogen. Zijn talrijke ontsporingen, zoals een karatetrap links en rechts, nam ik er bij. Ze maken onlosmakelijk deel uit van de legende. Ik mis hem nog elke zaterdag in Match of the Day.

Uit de jaren 2000: Ricardo Izecson dos Santos Leite - voetbalnaam Kaka. Poetry in motion, vleesgeworden gratie op noppen. De schoonste voetballer die ik ooit live aan het werk zag. Snelheid, briljante techniek, moeiteloze passeerbewegingen dankzij een voor een speler van zijn lengte ongewone mobiliteit, geweldig schot van afstand, bovennatuurlijke zuiverheid in de passing en bovendien een harde werker. En nooit een onvertogen woord op het veld. Bescheidenheid als levensmotto. Allemaal dankzij God. "I belong to Jesus". Daags na de dramatisch verloren finale met Milan tegen Liverpool in 2005 botste ik op de luchthaven van Istanbul op Kaka, met bril en minzame glimlach op de lippen. Hij had zich toen al neergelegd bij het lot: de beker was die dag voor Liverpool bestemd.

Uit de jaren na 2010: Er is niets wat deze iconische doelman niet mispeuterd heeft: schriftvervalsing (een diploma om rechten te kunnen studeren), gokken, het nummer 88 dragen, fascistische slogans op z’n shirt. Maar geen doelman maakte een carrière als Gianluigi Buffon.Tot lang voorbij zijn vervaldatum ronduit impressionant tussen de palen, één brok adrenaline en emotie - Fratelli d’Italia (het volkslied) is altijd weer de rauwste emotie - een geweldige winnaar en een verbluffende lijnkeeper. Met de jaren is lijnkeepen almaar meer een anachronisme binnen de grote evolutie in de kunst van het keepen - ten strijde met knots en goedendag terwijl zijn concurrenten al drones bestuurden - maar competitief tot hij zichzelf twee jaar geleden in Bernabeu naar de uitgang duwde (door rood te pakken in de sensationele kwartfinale met Juventus tegen Real Madrid). PSG had hij echt niet moeten doen. Het is hem vergeven.

Met dit viertal op de afspraak zal ik de inkopen doen, koken, de tafel dekken en weer afruimen, afwassen en drank serveren.