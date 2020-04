Burgemeester Anzegem: "BK wielrennen in augustus wordt moeilijk"

Het BK wielrennen zou normaal gezien plaatsvinden op 21 juni, maar het coronavirus heeft uiteraard roet in het eten gestrooid. De UCI stelt nu 23 augustus voor als datum voor de nationale kampioenschappen en dat zorgt voor problemen in Anzegem.

"Ik heb vandaag gesproken met het schepencollege. We zullen bekijken of we het aankunnen om het BK te organiseren op die dag, in samenspraak met de organiserende wielerclubs. Vergeet niet dat er eind augustus heel veel mensen met verlof zijn, ook bij het gemeentepersoneel", zegt burgemeester Gino Devogelaere.

Nu massa-evenementen verboden zijn tot en met 31 augustus betekent dat ook dat het een BK zal worden zonder publiek of vips. "Dat is onmogelijk voor ons", klinkt het bij de burgemeester.

"Het financiële aspect is zeer belangrijk, dat weet iedereen. Ik vernam dat er al heel wat sponsors afgehaakt hebben. Firma's kiezen er nu voor om hun zaak te redden in plaats van een BK te sponsoren, maar die wedstrijd moet wel bekostigd worden."

"We mikken al jaren op 21 juni. Door de coronacrisis zou dat nu plots eind augustus worden. Op een korte tijdsspanne is er veel gewijzigd. Die situatie mag je niet onderschatten. Het is dus afwachten of eind augustus wel mogelijk is."