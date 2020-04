Begin je nu met lopen? Lees dan eerst deze gouden tips van Paul Van Den Bosch

"Ik vind het ook nog heel belangrijk om te benadrukken dat er een verschil is tussen sporten en bewegen. Met sporten bedoel ik prestatiegericht bewegen. Bewegen hoeft niet prestatiegericht te zijn. Dat gaat veel ruimer en het is ook laagdrempeliger: wandelen, klusjes in de tuin, te voet of met de fiets naar de winkel, ... Sporten is wel bewegen, maar bewegen hoeft geen sporten te zijn."

"Wil je aan je louter aan je gezondheid werken? Dan zou ik zeggen: beweeg. Iedereen kan dat doen, er zijn dus geen excuses. Elke dag een halfuur actief zijn, is voldoende. Dat hoeft zelfs niet aan één stuk. Je kan het ook opdelen in 3 keer 10 minuten per dag."

"En een hele belangrijke: doorbreek je zitpatroon. Blijf nooit langer dan 1 uur ononderbroken zitten (zelfs niet als je die dag al 30 minuten actief bent geweest). Men zegt vaak: "sitting is the new smoking". En we weten intussen allemaal hoe slecht roken voor onze gezondheid is."