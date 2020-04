5 gevolgen van nieuwe wielerkalender: koersritme, hoogtestages, 7 koersen op 1 dag...

De Tour is met 2 maanden verplaatst en is een van de eerste koersen op de nieuwe kalender. Dat zal consequenties hebben voor de renners, het eindresultaat en voor andere koersen. Wij bundelden 5 gevolgen van de nieuwe Tour-datum en kalender.

1. Renners die weinig wedstrijdritme nodig hebben, zijn in het voordeel in Tour

Voor de Tour de France (29 augustus-20 september) zullen amper wielerwedstrijden plaatsvinden. Een week voor de Tour zijn er wel de nationale kampioenschappen. Maar tot 1 augustus vinden al zeker geen WorldTour-wedstrijden plaats. Van de traditionele voorbereidingskoersen voor de Tour zal er niet veel overschieten.

De Ronde van Zwitserland is al definitief afgelast in 2020. ASO probeert wel nog een ingekorte versie van het Critérium du Dauphiné te organiseren voor de Tour. Dat is toch een streep door de rekening van Tour-renners die veel wedstrijdritme nodig hebben om in vorm te geraken. De trainers zullen daar dus een mouw moeten aanpassen in de trainingsschema's. Er zijn natuurlijk ook renners die er meteen staan zonder wedstrijden in de benen. Nairo Quintana heeft al bewezen dat hij na een lange trainingsperiode meteen hoge ogen kan gooien in koers.

2. Biologische wielerklok van renners zal ontregeld zijn

Tour-renners zijn het al jaren gewoon om te pieken naar juli. Giro-renners naar mei. Doordat die koersen nu in een andere periode plaatsvinden, zouden er wel eens verrassende namen naar boven kunnen komen in die koersen. Dat denkt ook Jan Bakelants, die al ondervonden heeft dat renners een soort biologische wielerklok hebben. "Ik ben ervan overtuigd dat er maanden zijn waarin je genetisch voorbestemd bent om goed te presteren. Er zijn ook maanden waarin je alles goed doet, maar het niet lukt om je piekvorm te halen. Gewoon omdat dat niet in je genen zit." "Zelf ben ik nooit goed in het begin van het jaar. Op het einde van het jaar doe ik evenveel en ben ik iets beter dan in het begin van het jaar. En dat iets beter zijn is net nodig om te excelleren. Het zouden dus wel eens verrassende winnaars kunnen zijn in de koersen die verplaatst zijn." De Tour valt nu in de periode waarin de Vuelta normaal altijd plaatsvindt. Dat is veelbelovend voor ronderenners zoals Chris Froome (4x Vuelta-podium), Simon Yates, Nairo Quintana en Primoz Roglic, die al vaker uitblonken in de periode eind augustus - half september.

De Tour zal plaatsvinden wanneer de Vuelta normaal altijd gereden wordt.

3. Permanente hoogtestage van Colombianen versus geen hoogte

Hoogtestages lijken een "must" om top te zijn in een grote ronde. Maar afhankelijk van de maatregelen in de verschillende landen, bestaat de kans dat renners voor de Tour niet op hoogtestage zullen kunnen gaan naar het buitenland. Dat zou balen zijn voor Teide-liefhebbers Chris Froome en Primoz Roglic. Thuis slapen in een hoogtetent kan soelaas bieden, maar dat is nog altijd niet hetzelfde als trainen op hoogte. De Colombiaanse klimmers hebben dat probleem niet. Bernal, Quintana, Miguel Angel Lopez en Uran wonen allemaal op 2.000 meter hoogte en meer. Maar ook zij kunnen voorlopig niet of nauwelijks buiten trainen door de opgelegde maatregelen in Colombia.

Bernal leeft op hoogte zoals de meeste Colombiaanse renners.

4. Renners die in de lappenmand liggen, mogen toch hopen op mooi programma

Dat de Tour met 2 maanden is uitgesteld, is ook in het voordeel van renners die met een zware blessure aan de kant staan of stonden. Ben Hermans is al aan het maanden aan het revalideren van een zware val in de Tour Down Under. Daardoor kwam zijn Tour-debuut in gevaar. Maar doordat de Tour nu eind augustus zal starten, mag Hermans toch blijven dromen van zijn eerste "Grande Boucle". Er zal ook veel koershonger zijn in het peloton. Tom Dumoulin heeft al bijna een jaar niet meer gekoerst. Ook Chris Froome telt amper wedstrijddagen sinds zijn zware val in het Critérium du Dauphiné vorig jaar. Hij krijgt nu nog 4 in plaats van 2 maanden om zich klaar te stomen voor een 5e Tour-zege.

Ben Hermans kwam in januari zwaar ten val in de Tour Down Under.

5. Andere wedstrijden zoeken nieuwe datum door Tour

Doordat de Tour opgeschoven is naar 29 augustus-20 september overlapt het met heel wat koersen die oorspronkelijk in die periode gereden zouden worden. De BinckBank Tour (31/08-06/09) zou al op zoek zijn naar een nieuwe datum. En dat zal niet de enige zijn. Op 13 september, bijvoorbeeld, vinden er liefst 7 profkoersen plaats op dezelfde dag: de Tour de France, het EK op de weg, de GP de Montréal, de Tour of Britain, de GP de Fourmies, de Antwerp Port Epic en de Trofeo Matteotti. Daar zal dus ook het nodige knip- en plakwerk nodig zijn. Bovendien valt de slotdag van de Tour samen met het WK tijdrijden. Potentiële kanshebbers op WK-goud zoals Primoz Roglic en Tom Dumoulin zullen dus normaal gezien op de dag van het WK-tijdrijden in de Tour vertoeven. Maar de UCI past het WK-programma (voorlopig?) niet aan.

De nieuwe UCI-wielerkalender 2020 (voorlopige versie)