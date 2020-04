"1 voordeel nu: op vrouwenvoetbal komt toch geen massa volk af"

Heleen Jaques verdient de kost bij Fiorentina, maar heeft zich tijdens deze coronacrisis verschuild in België. "Via de groepschat krijgen we dagelijks oefeningen die we moeten doen, zo blijven we in conditie."

"Ze overwegen immers om vanaf midden mei misschien toch de competitie alsnog uit te spelen." Nochtans zitten heel wat van Jaques" ploegmaten vast in hun huis. "Ze mogen niet buitenkomen en in hun tuin mogen ze maximaal met 2 mensen tegelijk zijn."

"Dat is toch waanzin? Hoe kunnen ze dan fit blijven?", werpt Imke Courtois op. "Ik begrijp het zelf ook niet", zegt Jaques. "Het vrouwenvoetbal heeft nu wel 1 voordeel: er komt geen massa volk op af", ziet Courtois dan toch nog mogelijkheden bij een eventuele herstart.