Stefanos Tsitsipas besteedt "verloren tijd" nuttig: "Ik leer nu Frans"

Stefanos Tsitsipas, winnaar van de Masters en de nummer 6 van de wereld, probeert de lockdown van zijn positieve kant te bekijken: "Dit is een kans om wat meer tijd door te brengen met mijn familie en om dingen te doen waar ik vroeger geen tijd voor had."

Tsitsipas vertelde dit tijdens een teleconferentie tussen de Griekse eerste minister Mitsotakis en enkele topsporters uit het land. "Een van die dingen die ik nu doe, is elke dag wat Frans bijleren. Dat wou ik al lang, maar het kwam er nooit van."

Voor Tsitsipas is er duidelijk meer in het leven dan alleen tennis. Zo is hij ook een gepassioneerd amateurfotograaf, zo laat hij regelmatig zien op zijn Instagram-pagina. en heeft hij ook een grote liefde voor muziek.