"Ronde van Frankrijk gaat van start op 29 augustus"

Tour-organisator ASO heeft dus niet lang gewacht om een nieuwe datum vast te leggen voor het grootste wielerevenement van het jaar. Pas gisteren maakte de Franse president Macron duidelijk dat de Tour niet kon doorgaan zoals gepland.

De Franse krant Dauphiné Libéré meent nu te weten dat de Tour gereden wordt van 29 augustus tot en met 20 september. Dat nieuws is ons ook uit goede bron bevestigd.

Het is voorlopig nog niet duidelijk wat er met de andere wedstrijden in die periode zal gebeuren. Door op te schuiven naar eind augustus en september komt de Tour immers in het vaarwater van onder meer de Vuelta, maar ook van het WK. De WK-tijdrit is nu gepland op dezelfde dag als de slotrit van de Tour. De wegrit is een week later op 27 september.