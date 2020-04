Pedersen: "Roubaix winnen in het najaar, dat zou pas historisch zijn"

"Gelukkig mogen we nog buiten fietsen en is het mooi weer. Daar geniet ik van", vertelde de wereldkampioen. "Franse of Italiaanse renners moeten het al een maand op de rollen doen. Dat is toch niet simpel."

Wat verwacht de wereldkampioen dan nog dit jaar? "Ik denk dat er nog een mooie kalender samengesteld kan worden. Hopelijk krijgen we in het najaar nog veel fraaie koersen op korte tijd. Ik was ook voorzien in onze Tour-ploeg. Ik hoop dat de Tour kan doorgaan, want dat is toch het grootste wielerevenement."



"Daarnaast droom ik ook van Parijs-Roubaix. Dat is een wedstrijd die ik écht graag wil winnen. Als er dit jaar nog een Parijs-Roubaix komt, zal ik erbij zijn, op eender welk moment. In het najaar een monument als Roubaix winnen, dat zou pas historisch zijn."



Dat Pedersen de kans niet krijgt om te schitteren in zijn regenboogtrui kan hij wel relativeren. "Het is natuurlijk jammer dat ik mijn trui niet kan tonen in het voorjaar. Mijn conditie ging in stijgende lijn en ik was klaar voor de klassiekers. Maar laat ons eerlijk zijn: er zijn momenteel belangrijkere dingen dan het feit dat ik mijn regenboogtrui niet kan tonen."